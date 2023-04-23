NYT: Байден должен убедить сторонников в физической готовности к переизбранию

Американский президент Джо Байден должен открыто общаться с избирателями и говорить о состоянии своего здоровья и возрасте, если он рассчитывает баллотироваться на следующих выборах главы государства. Так пишет The New York Times со ссылкой на данные проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC опроса.

В соответствии с результатами опроса, только 47% избирателей, которые поддерживают Демократическую партию, считают, что Байдену следует баллотироваться на следующих президентских выборах.

По утверждению NYT, «многие демократы, особенно молодые, опасаются, что Байден будет слишком стар, чтобы быть эффективным во время второго срока, к концу которого ему будет 86 лет...Если Байден будет переизбираться, на что он недавно указал, вопросы относительно его возраста будут сохраняться, пока он не начнет делать больше, чтобы убедить избирателей в том, что работа ему по силам», — сказано в статье.

Ранее ведущая Fox News Лора Ингрэм заявила, что президент США за время своего руководства страной смог добиться лишь катастрофы по всем фронтам, опозорив государство даже на мировой арене.