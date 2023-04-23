В США указали на важность налаживания отношений с РФ после спецоперации. Об этом пишет старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман в статье для The National Interest.

По словам Хаймана, заявления политических деятелей, касающиеся отказа от связей с Россией, являются ошибкой «не только из-за присущих России внутренних особенностей», но также и «из-за ее отношений с другими странами, особенно (но не только) с Китаем».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах в 2024 году, но до инаугурации, остановить конфликт на Украине.

До этого министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт завершился как можно скорее.