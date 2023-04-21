Сунак с «большой грустью» принял отставку вице-премьера Британии Рааба

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в пятницу, что принял отставку своего заместителя, вице-премьера Доминика Рааба с «большой грустью». Об этом сообщает Reuters

«С большой грустью я принял вашу отставку», — написал Сунак Раабу в письме, отметив, что скандал «не должен заставить забыть» о послужном списке министра.

При этом британский премьер отметил, что правительство «должно извлечь из этого урок, как лучше решать такие вопросы в будущем».

Вице-премьер Доминик Рааб подал в отставку после проведения расследования обвинений в неподобающем поведении против него. Рааба обвинили в том, что он издевался над сотрудниками, работая в разных ведомствах.

Газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве писала, что уже не менее 24 британских госслужащих подали жалобы на вице-премьера и министра юстиции Соединенного Королевства Доминика Рааба из-за его агрессивного поведения. По информации издания, в результате поведения Рааба сотрудники чувствовали себя физически плохо перед собраниями, плакали.