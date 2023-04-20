Ведущая Fox News уличила Байдена в желании разделить США, чтобы выиграть выборы 2024 года

Президент США Джо Байден за время своего руководства страной смог добиться лишь катастрофы по всем фронтам, опозорив государство даже на мировой арене, считает ведущая Fox News Лора Ингрэм. В эфире телеканала она отметила, что с таким «кошмарным послужным списком» действующий глава Белого дома на выборах 2024 года может сделать ставку лишь на разделение страны.

«Байден — это полная и абсолютная катастрофа на всех фронтах. Он позор на мировой арене. Чего нам ожидать от Байдена, если он действительно будет баллотироваться, и от демократов в целом в преддверии 2024 года? Я скажу вам, чего ожидать: разделяйте и демонизируйте. Это все, что у них есть <…> Байден должен разделить страну на злодеев и жертв», — отметила Ингрэм.

Как указала американская телеведущая, тех, кого они сочтут достойными жертвами, возвысят до статуса героев, и они получат вознаграждение, а «злодеев» сурово накажут. Она также добавила, что предвыборная кампания Байдена, вероятно, будет состоять в том, чтобы переключить внимание американцев с неудач президента и Демократической партии.

Ранее СМИ сообщили, что Байден теряет рейтинг на фоне экономических опасений американцев.