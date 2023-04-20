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Ведущая Fox News уличила Байдена в желании разделить США, чтобы выиграть выборы 2024 года

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Tom Brenner/Reuters

Президент США Джо Байден за время своего руководства страной смог добиться лишь катастрофы по всем фронтам, опозорив государство даже на мировой арене, считает ведущая Fox News Лора Ингрэм. В эфире телеканала она отметила, что с таким «кошмарным послужным списком» действующий глава Белого дома на выборах 2024 года может сделать ставку лишь на разделение страны.

«Байден — это полная и абсолютная катастрофа на всех фронтах. Он позор на мировой арене. Чего нам ожидать от Байдена, если он действительно будет баллотироваться, и от демократов в целом в преддверии 2024 года? Я скажу вам, чего ожидать: разделяйте и демонизируйте. Это все, что у них есть <…> Байден должен разделить страну на злодеев и жертв», — отметила Ингрэм.

Как указала американская телеведущая, тех, кого они сочтут достойными жертвами, возвысят до статуса героев, и они получат вознаграждение, а «злодеев» сурово накажут. Она также добавила, что предвыборная кампания Байдена, вероятно, будет состоять в том, чтобы переключить внимание американцев с неудач президента и Демократической партии.

Ранее СМИ сообщили, что Байден теряет рейтинг на фоне экономических опасений американцев.

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