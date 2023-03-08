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Оппозиция в Грузии призвала власти отозвать проект об иноагентах и освободить задержанных

Участники протестной акции в Тбилиси выдвинули властям Грузии два требования во избежание эскалации напряженности. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил оппозиционер Георгий Вашадзе корреспонденту агентства, правящая партия «Грузинская мечта» должна немедленно отозвать «российский закон» из парламента и освободить всех задержанных в ходе протестов 7 марта. Он подчеркнул, что руководству страны дается на это один час, иначе активисты «перейдут к другим шагам».

Ранее депутат Европарламента Виола фон Крамон сравнила акцию протеста в Грузии с «майданом» в Киеве.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, а ранее депутаты парламентского большинства схлестнулись в драке с оппозицией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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