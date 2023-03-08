Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Захарова: Запад в теме «Северных потоков» использует принцип «управляемых утечек»

close
100%
РИА «Новости»/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в использовании «управляемых утечек» после публикации статей о возможной причастности Украины к подрыву «Северных потоков». Заявление было опубликовано в ее Telegram-канале.

«Не удивлюсь, если в результате якобы «расследования» западники и их газетенки установят, что трубопроводы «Северных потоков» уничтожил дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину», — прокомментировала статьи The New York Times и The Times дипломат.

По словам Захаровой, публикация этих статей является попыткой США сформировать нужную им повестку. Примером подобных действий она назвала продвижение в СМИ обвинений России в отравлении Скрипалей и Навального (включен в список террористов и экстремистов).

Американский журналист Сеймур Херш до этого обвинил в организации диверсий США и Норвегию.

Ранее сообщалось, что The Times опубликовала материал, согласно которому cпецслужбы Запада давно знали про украинский след диверсий на «Северных потоках».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть