Захарова: Запад в теме «Северных потоков» использует принцип «управляемых утечек»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в использовании «управляемых утечек» после публикации статей о возможной причастности Украины к подрыву «Северных потоков». Заявление было опубликовано в ее Telegram-канале.

«Не удивлюсь, если в результате якобы «расследования» западники и их газетенки установят, что трубопроводы «Северных потоков» уничтожил дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину», — прокомментировала статьи The New York Times и The Times дипломат.

По словам Захаровой, публикация этих статей является попыткой США сформировать нужную им повестку. Примером подобных действий она назвала продвижение в СМИ обвинений России в отравлении Скрипалей и Навального (включен в список террористов и экстремистов).

Американский журналист Сеймур Херш до этого обвинил в организации диверсий США и Норвегию.

Ранее сообщалось, что The Times опубликовала материал, согласно которому cпецслужбы Запада давно знали про украинский след диверсий на «Северных потоках».