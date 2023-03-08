Сенатор Карасин призвал «унять» Борреля после его слов о грузинском законе об иногентах

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин призвал «унять» главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. По его мнению, Боррель «прессингует граждан Грузии», комментируя принятие закона об иностранных агентах парламентом Грузии.

«Уймите Борреля, пожалуйста! Опять лезет со своими нравоучениями, на сей раз прессингует граждан Грузии», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, высказывания главы внешнеполитической службы Евросоюза «переходят границы приличий».

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах является плохим развитием событий для страны. Он указал, что проект противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз.

Накануне парламент Грузии в первом чтении принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Это стало причиной выхода на улицы тысяч протестующих и беспорядков в Тбилиси.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала поддержку протестующим против законопроекта об иноагентах и пообещала наложить вето на закон.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что принятый в Грузии закон об иностранных агентах несовместим с ценностями Европейского союза. «Теперь понятно, почему США еще не в Европейском союзе — там этот закон действует с 1938 года», — написала Захарова.