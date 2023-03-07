Белый дом: прекращение поддержки Украины может привести к гибели американцев

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга задался вопросом о количестве «материальных и человеческих жертв, в том числе среди американцев», к которому может привести прекращение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Об этом сообщает ТАСС.

«Сколько еще материальных и человеческих жертв, в том числе среди американцев, это повлечет? Президент [США Джо Байден] уверен, что это будет стоить нам в разы дороже того, во сколько обходится сейчас поддержка Украины на поле боя», — заявил Кирби.

Он также назвал украинский конфликт «войной за независимость» и за «право Украины на существование».

Ранее The New York Post писало, что президент США Джо Байден не смог обосновать необходимость оказания Украине военной помощи перед американской общественностью.