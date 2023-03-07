NYT: Берлин не простит Киеву причастность к подрыву «Северных потоков»

Немецкая общественность может перестать поддерживать поставки помощи Украине из-за информации о причастности Киева к подрыву «Северных потоков». Такое мнение выразили в статье колумнисты The New York Times Адам Энтус, Джулиан Барнс и Адам Голдман.

«Любое предположение о причастности Украины (к диверсиям на «Северных потоках». — «Газета.Ru»), прямое или косвенное, может разрушить непростые отношения между Украиной и Германией, лишив [Киев] поддержки немецкой общественности, которая ранее смирилась с высокими ценами на энергоносители во имя солидарности», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США подозревают Украину в организации операции по подрыву «Северных потоков». По мнению журналистов NYT, указывающие на причастность Украины расследования засекречены, однако разведки западных стран обмениваются ими без огласки, которая «может иметь серьезные последствия для коалиции, поддерживающей Украину».