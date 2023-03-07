МИД КНДР: США и Южная Корея должны немедленно прекратить военные учения

В Министерстве иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики заявили, что международному сообществу следует направить Соединенным Штатам и Южной Корее четкий сигнал о немедленном прекращении совместных военных учений. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР.

«Сегодня американский стратегический ядерный бомбардировщик В-52 после трехмесячного перерыва вновь прилетел на Корейский полуостров и провел пятое в этом году совместное воздушное учение с Южной Кореей, что является военной провокацией», — говорится в сообщении.

В МИД КНДР отметили, что в связи с учениями «риск ядерной войны на Корейском полуострове смещается от гипотетического этапа к реалистичному».

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Соединенных Штатов и Южной Кореи провели учения, где отрабатывались взлет и посадка на запасную полосу. Тренировка шла по посадке на полосу, рассчитанную для чрезвычайных ситуаций.