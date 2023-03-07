Песков: Кремлю пока нечего сообщать о дате визита Си Цзиньпина в Россию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет сейчас анонсировать сроки возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина ввиду отсутствия точной даты. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока нам нечего сообщить по этой теме. Все визиты к нам зарубежных гостей анонсируются своевременно», — уточнил представитель Кремля.

Так, пресс-секретарь главы государства прокомментировал сообщения из соцсетей, что поездка председателя Китайской народной республики в РФ якобы уже планируется в текущем месяце. В публикациях заверялось, что Си Цзиньпин якобы посетит Москву через 2 недели — 21 марта.

Другие комментарии со стороны Пескова по будущей поездке китайского политика больше не приведены.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что под руководством Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина связи Китая и РФ будут укрепляться. По словам главы внешнеполитического ведомства, лидеры двух стран поддерживают тесные контакты.