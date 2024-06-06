В Кремле прокомментировали оскорбления Байдена в адрес Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина вредят только его собственной репутации. Об этом пишет РИА Новости.

Представители саудовских телеканалов «Аль-Арабия» и «Хадас» попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать слова Байдена, который 6 июня назвал Путина диктатором и непорядочным человеком.

«Слова американского президента только вредят его репутации... Путин не отвечает на подобную наглость тем же и не будет этого делать», — сказал представитель Кремля.

С начала военных действий на Украине Джо Байден неоднократно оскорбительно высказывался о Владимире Путине, называл его диктатором, мясником, военным преступником, которому нельзя оставаться у власти.

22 февраля 2024 года Байден во время выступления на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном».

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память, и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.