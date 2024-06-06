Названа главная проблема в игре Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос»

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, выигрывавший «Ролан Гаррос» в миксте и бывший шестой ракетой мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал невынужденные ошибки главной проблемой в игре Мирры Андреевой в полуфинале Открытого чемпионата Франции против итальянки Жасмин Паолини.

«Количество ошибок, естественно… Больше тридцати невынужденных – это многовато. Когда соперник уже втянулся и не отдает, это тяжело. Должно было очень много чисто выигранных мячей при таком количестве ошибок. Очень много. А когда у тебя и ошибок так много, и чисто выигранных мячей не очень большое количество, рассчитывать на положительный результат крайне сложно», — считает Ольховский.

17-летняя Андреева, ставшая самой юной полуфиналисткой «Ролан Гаррос» за последние 27 лет, потерпела поражение от итальянки Жасмин Паолини в двух партиях — 3:6, 1:6. При этом некоторое время назад россиянка обыгрывала соперницу на престижном грунтовом турнире в Мадриде. По итогам турнира Андреева дебютирует в топ-30 мирового рейтинга WTA.

Ранее Мирра Андреева объяснила, почему проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос».