Ученые выяснили время последнего галактического столкновения Млечного Пути

Американские астрономы из Политехнического института Ренселлера узнали, когда наша галактика Млечный Путь последний раз сталкивалась с другой галактикой. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

По словам команды, гало Млечного Пути содержит большую группу звезд с необычными орбитами. Предполагается, что многие из них остались в нашей галактике после последнего крупного слиятия с другой галактической структурой.

Ученые датировали это события 8–11 миллиардами лет назад, когда Млечный Путь находился в зачаточном состоянии и был известен как Гайя-Энцелад.

Однако новые данные с космического телескопа «Гайя» показали, что после этого столкновения Млечный Путь совершил еще одно, и оно также породило необычно движущиеся звезды. Это происшествие, вероятно, случилось около 2,7 млрд лет назад. Ему дали название «Радиальное слияние Девы».

Астрономы допускают, что Радиальное слияние Девы привело с собой семейство других небольших карликовых галактик и звездных скоплений, которые должны были присоединиться к Млечному Пути примерно в одно и то же время.

Ранее ученые выяснили, сколько звезд гаснет в Млечном Пути каждый год.