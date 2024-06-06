Карпин заявил, что не считает сборную России фаворитом игры с Белоруссией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем против сборной Белоруссии заявил, что не считает своих подопечных фаворитами игры. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы вообще не фавориты. Тем более не явные. Удивить меня могут только наши футболисты. И только в плохую сторону», — заявил Карпин.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

«Ростов» под руководством Карпина в сезоне-2023/24 занял седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

7 июня подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч со сборной Белоруссии. Игра состоится в Минске.

Ранее Валерий Карпин ответил на вопрос о продолжении работы в сборной России.