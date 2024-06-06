Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Около Еревана прогремел мощный взрыв

Sputnik Армения: в Армении произошел взрыв на газозаправочной станции в Абовяне

В Армении произошел взрыв на газозаправочной станции в Абовяне. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян сообщил, что взрыв произошел на втором километре трассы ЕреванСеван, передает Armenpress.

Уточняется, что взрыв произошел в 23:14 по местному времени (совпадает с мск), на место происшествия выехали восемь пожарно-спасательных боевых расчетов.

До этого на газозаправочной станции в армянском Алаверди произошел взрыв из-за затопления.

Перед этим в Лорийской области Армении в результате наводнения разрушился мост через реку Дебед. По информации «Sputnik Армения», как минимум на несколько дней железнодорожное сообщение с Грузией оказалось прервано.

Стихией были затоплены несколько домов на станции Айрум. Известно, что за время наводнения было эвакуировано 70 жителей села Дзогарет.

Ранее на бензоколонке в Нагорном Карабахе произошел мощный взрыв.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами