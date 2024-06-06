Около Еревана прогремел мощный взрыв

В Армении произошел взрыв на газозаправочной станции в Абовяне. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян сообщил, что взрыв произошел на втором километре трассы Ереван — Севан, передает Armenpress.

Уточняется, что взрыв произошел в 23:14 по местному времени (совпадает с мск), на место происшествия выехали восемь пожарно-спасательных боевых расчетов.

До этого на газозаправочной станции в армянском Алаверди произошел взрыв из-за затопления.

Перед этим в Лорийской области Армении в результате наводнения разрушился мост через реку Дебед. По информации «Sputnik Армения», как минимум на несколько дней железнодорожное сообщение с Грузией оказалось прервано.

Стихией были затоплены несколько домов на станции Айрум. Известно, что за время наводнения было эвакуировано 70 жителей села Дзогарет.

Ранее на бензоколонке в Нагорном Карабахе произошел мощный взрыв.