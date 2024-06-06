Путин назвал приоритетом развитие отношений РФ с африканским континентом

Развитие отношений с африканским континентом остается одним из приоритетных направлений внешней политики РФ. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

В четверг, 6 июня, глава государства провел переговоры с коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.

«Рад возможности с вами встретиться на полях Петербургского международного экономического форума. Уверен, ваше присутствие [на мероприятии] будет символизировать интерес африканского континента к развитию отношений с Российской Федерацией», — сказал Путин.

Он добавил, что усиление связей с африканским континентом является одной из ключевых задач для Москвы.

Также, по словам российского лидера, РФ и африканские государства договорились активно развивать сотрудничество. С этой целью стороны создали новые форматы взаимодействия, включая консультации на уровне министров иностранных дел.

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в период с 5 по 8 июня. В качестве главной темы мероприятия была заявлена «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил позицию Буркина-Фасо по ситуации на Украине.