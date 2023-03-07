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В ООН прокомментировали невыдачу виз США российским делегатам

В ООН пообещали рассмотреть вопрос с невыдачей виз США российским делегатам

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Роман Махмутов/РИА «Новости»

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерриш сосредоточен на обеспечении выдачи виз США российскими делегатам для работы в штаб-квартире в Нью-Йорке, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь ООН, его правовой советник очень сосредоточены на обеспечении того, чтобы обязательства (принимающей штаб-квартиру ООН страны. — «Газета.Ru») соблюдались, чтобы все делегации, у которых есть дела в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, получали визы, как и должно быть», — сказал Дюжаррик.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация надеется на решение «с принимающей стороной» проблемы, связанной с выдачей американских виз российским дипломатам.

Ранее ТАСС со ссылкой на представителя российской делегации Ирину Тяжлову сообщало, что США вновь отказали в выдаче виз ряду делегатов РФ, которые планировали участвовать в работе группы по информационным технологиям в штаб-квартире ООН. Она заявила, что США в очередной раз «безосновательно, в вызывающей форме» отказали в выдаче виз членам российской межведомственной делегации.

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