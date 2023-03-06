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США отказали в выдаче виз ряду дипломатов РФ на сессию по информтехнологиям в ООН

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

США вновь отказали в выдаче виз ряду делегатов РФ, которые планировали участвовать в работе группы по информационным технологиям в штаб-квартире ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российской делегации Ирину Тяжлову.

Она заявила, что США в очередной раз «безосновательно, в вызывающей форме» отказали в выдаче виз членам российской межведомственной делегации. Дипломат напомнила, что такой же шаг ранее предпринимали и в отношении главы российской делегации.

Россия считает это решение грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН.

РФ попросила секретариат ООН пресечь практику невыдачи российским дипломатам американских виз.

В прошлом году российская делегация в ООН не получила визы США. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН пошутил про визы США, что у него с визой не было проблем.

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