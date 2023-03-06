Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД РФ отреагировал на покушение на основателя «Царьграда» Малофеева

Захарова о покушении на Малофеева: Киев не брезгует терактами для подавления инакомыслия

close
100%
ФСБ РФ/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение Федеральной службы безопасности РФ о покушении на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Ее заявление опубликовано в Telegram-канале министерства.

«Неудавшееся посягательство на жизнь К.В. Малофеева – еще один пример глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего откровенно террористическими методами в подавлении инакомыслия», — заявила дипломат.

Она отметила, что этот инцидент пополнил длинный перечень злодеяний Киева против гражданских представителей медиасферы.

Захарова напомнила, что в прошлом году аналогичную схему украинские спецслужбы реализовали, совершив убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. Киев также объявил охоту за военными корреспондентами, указала представитель российского МИД.

Сам бизнесмен Малофеев после известий о подготовке покушения рассказал, что с ним все в порядке. По его словам, о планах его убить он узнал от своей охраны.

ФСБ считает, что организатором преступления выступил гражданин России Денис Капустин, проживающий на Украине и сотрудничающий с украинской Службой безопасности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть