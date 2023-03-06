Британский парламент выступил против подавления забастовок

Межпартийный комитет Великобритании по правам человека предупредил, что план премьер-министра Риши Сунака по сдерживаю забастовок в стране может противоречить Европейской конвенции о правах человека. Об этом сообщает Politico.

«Правительству нужно еще раз подумать и лучше соблюдать защиту прав граждан, гарантированную Европейской конвенцией», — заявила председатель комитета Джоанна Черри.

В публикации отмечается, что британским министрам рекомендовали подумать о том, могут ли быть более эффективными «менее строгие меры», такие как потеря заработной платы или отстранение от работы для сотрудников, которые не соблюдают рабочие уведомления.

Ранее стало известно, что свыше полумиллиона жителей Лондона вышли на крупнейшую за 10 лет забастовку.

Манифестанты требуют повышения зарплат на фоне стремительного роста стоимости жизни. 1 февраля на митинг вышли государственные служащие и охранники, машинисты поездов и водители автобусов, учителя и преподаватели университетов. Забастовка привела к полной остановке работы большинства транспортных компаний столицы.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложит новые меры по подавлению правоохранителями общественных протестов в стране, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных организаций.