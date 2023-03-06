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Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что должен вести переговоры с Россией и делает это

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Anna Voitenko/Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время пресс-конференции после заседания Совета управляющих агентства заявил, что должен вести с Россией переговоры по ситуации вокруг Запорожской АЭС и делает это, сообщает ТАСС.

«Что я могу сказать, так это то, что я держу свои каналы диалога открытыми. Конечно, с Украиной и, естественно, я должен говорить и с Россией, и я делаю это», — сказал он.

Гросси также отметил, что переговоры о ситуации на ЗАЭС включают в себя военные аспекты.

Ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ выступил с призывом о скорейшем создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Он также сообщил, что с января по просьбе украинских властей эксперты МАГАТЭ будут постоянно присутствовать не только на Запорожской АЭС, но и еще на четырех атомных электростанциях: Южно-Украинской, Хмельницкой, Ровенской и Чернобыльской.

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