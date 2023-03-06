Песков сообщил о состоявшемся телефонном разговоре между Путиным и Токаевым

В понедельник, 6 марта, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, главы государств обсудили различные аспекты двухсторонних отношений, в частности, транспортный коридор и торгово-экономическое взаимодействие.

Представитель Кремля добавил, что президенты России и Казахстана часто общаются друг с другом.

20 января сообщалось, что Путин и Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили дальнейшее взаимодействие РФ и Казахстана в энергетической сфере.

В конце декабря прошлого года министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что власти республики ведут переговоры с российской стороной по поводу возможной газификации некоторых регионов страны. По его словам, рассматривается несколько вариантов газификации, в частности газопровод через Барнаул и далее на север Казахстана.