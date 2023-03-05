Шольц раскрыл, сколько Германия потратила на помощь Украине в 2022 году

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что общий объем помощи Украине со стороны ФРГ составил в 2022 году порядка €14 млрд.

Он указал, что Берлин поставляет Киеву вооружения и необходимую финансовую помощь. По словам политика, Германия «стала самым крупным донором» украинского государства в континентальной Европе.

«Тем или иным способом мы предоставили 14 млрд евро Украине в прошлом году, и мы продолжим делать это», — сказал Шольц.

На этой неделе президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и ФРГ действуют «в унисон», поставляя оружие и военную технику украинским вооруженным силам.

Ранее президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер говорил, что Германия вследствие специальной военной операции России на Украине и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в прошлом году €100 млрд.

До этого президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немецких граждан оказать дополнительную помощь Украине.