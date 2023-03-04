В Пекине заявили, что раздувание китайской угрозы не служит интересам Китая и Евросоюза

Раздувание «китайской угрозы» берет свое начало в идеологии времен холодной войны, эта концепция служит чьим-то личным интересам и не отвечает интересам Китая и Европейского союза. Об этом заявил официальный представитель первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва Ван Чао, передает РИА Новости.

Ван Чао подчеркнул, что Китай всегда видел в Европе всестороннего стратегического партнера, поддерживал стратегическую автономию ЕС.

Дипломат выразил надежду на то, что Европа продолжит работать с Китаем над поддержанием диалога и сотрудничества на основе взаимного уважения и выигрыша.

Ван Чао добавил, что у Китая и Европы нет весомых стратегических разногласий и конфликтов, но есть общие интересы и база для сотрудничества, созданная многие годы назд.

Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), парламента страны КНР, состоится 5 — 13 марта.

Ранее постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цун заявил, что Пекин не разделяет полностью европейскую позицию по Украине, в том числе заявления о том, что время для российско-украинских переговоров еще не настало, однако китайские власти не хотели бы портить отношения с Брюсселем из-за этого.