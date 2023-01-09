Обозреватель Guardian Кошив: Зеленский достиг «почти легендарного статуса» в Голливуде

Обозреватель газеты Guardian Изобель Кошив написала в своей статье, что президент Украины Владимир Зеленский стал человеком дня в Голливуде после встреч с американскими актерами, видеообращений и визита в США.

Она заявила, что по словам людей, которые «следят за коммуникационной деятельностью» этого политика, «именно он продолжал вовлекать Голливуд в тематику Украины после того, как первоначальный всплеск в СМИ утих».

В публикации приводится мнение президента Ассоциации голливудских критиков Никки Фаулер, которая отметила, что «путешествие Зеленского было искусством, имитирующим жизнь», и заинтриговало как Голливуд, так и Соединенные Штаты в целом. Как считает Фаулер, «это находит отклик у многих знаменитостей».

Кошив также выразила мнение, что бывший актер и комик Зеленский достиг «почти легендарного статуса в Голливуде».

«Как бывший актер, Зеленский ценит силу актеров, особенно из Голливуда», — считает бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Ранее американский комик Тревор Ноа высмеял Зеленского за видео с «Оскаром» американского актера Шона Пенна.