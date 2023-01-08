Патриарх Кирилл выразил уверенность, что светская власть в Украине сменится

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что вскоре церковные расколы на территории Украины прекратятся, а инициаторы будут наказаны, также он выразил уверенность, что светская украинская власть в стране сменится, передает ТАСС.

По его словам, от «раскольников» «не останется и следа», так как они «выполняют злодейскую волю».

»<...> Думаю, что не так долго ждать. <...> Как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на Церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной», — сказал он.

По его словам, происходящее на территории Украины соотносимо с тем, что происходило в России после революции.

Ранее патриарх Кирилл заявил во время проповеди в Успенском соборе Московского кремля, что Церковь молится и за тех украинских архиереев, которые покинули свою страну и спрятались.