Украина проводит недружественную политику в отношении Венгрии, приняв в 2017 году закон об образовании. Соответствующее заявление в статье для издания Myśl Polska заявил обозреватель Питер Фехер.

Автор материала напомнил, что Венгрия была в числе первых стран, признавших независимость Украины в 1991 году и проводивших впоследствии дружественную политику в отношении Киева.

При этом Фехер утверждает, что после Оранжевой революции «старые украинские фашисты и их потомки, поддержавшие нацистскую немецкую армию во время Второй мировой войны, вернулись домой, в основном из Канады и Австралии».

По словам обозревателя, уже в 2017 году они подготовили законопроект об образовании, который «был призван вытолкнуть венгерский язык из Закарпатья». Фихер считает, что в момент, когда Владимир Зеленский занял пост президента Украины, он пообещал внести изменения в закон, но они только поставили венгров в невыгодное положение.

Журналист подчеркнул, что руководитель министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в ответ на антивенгерские настроения заявил, что Украина нанесла Венгрии удар ножом в спину».

Ранее корреспондент Financial Times Мартон Дунай заявил, что разногласия между Украиной и Венгрией могут ослабить позиции Киева в нынешнем кризисе.