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Зеленский выразил надежду на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

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Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после онлайн-встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

«Мы ожидаем, что под председательством Швеции в Совете ЕС мы сможем начать переговоры о присоединении Украины. Это мощный мотиватор для нашей армии и общее желание нашего общества», — сказано в сообщении.

Зеленский также пригласил Кристерссона в Киев, чтобы продолжить диалог во время личной встречи.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что власти Украины сделали все шаги для выполнения рекомендаций Еврокомиссии в рамках процесса по европейской интеграции страны.

До этого федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер говорил, что Вена не считает возможным вступление Украины в Евросоюз в ускоренном порядке.

26 ноября 2022 года Зеленский сообщал о подписании с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо в Киеве декларации о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

На саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года главы стран Европейского союза одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в альянс.

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