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Офис генсека ООН: Гутерриш приветствовал бы перемирие между Россией и Украиной в Рождество

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Andrew Kelly/Reuters

Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерриш приветствовал бы прекращение огня между Россией и Украиной во время Рождества. Об этом сообщает РИА Новости.

Дюжаррик сказал на брифинге, что Рождество — это «священный период» для русских и украинцев. Прекращение огня, хотя и не заменит мира в соответствии с Уставом организации и международным правом, приветствуется генсеком.

Ранее патриарх Кирилл установить рождественское перемирие на Украине с 6 по 7 января.

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», — говорится в его заявлении на сайте патриархии.

Президент России Владимир Путин после предложения патриарха всея Руси Кирилла о прекращении огня на рождество поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим тишины на Украине.

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