Депутат Шеремет назвал абсурдом требования Киева по Крыму, условия будет ставить РФ

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посчитал абсурдом выдвинутые представителями властей Киева требования вернуть Украине «украденные квартиры и дома в Крыму», передает РИА Новости.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что конфликт не остановится, «пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов СВО».

«Киевский режим осознает свою скорую кончину, поэтому фантазирует и выдает новые абсурдные идеи, условия и требования. Скоро ситуация серьезно изменится и условия будет ставить Россия», — заявил Шеремет агентству, добавив, что цели спецоперации будут доведены до конца и для «киевской хунты настанут печальные времена».

Депутат уверен, представители украинского руководства доказали, что им не нужны крымчане, а территории полуострова для них интересны с материальной точки зрения.

В конце декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует вернуть военным путем Крым в 2023, «решающем», году в конфликте с Россией. Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что «ни пяди» Крыма не достанется врагу, и напомнила об иностранных кладбищах, уже существующих в Севастополе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».