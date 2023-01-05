Глава МИД Франции Колонна сообщила, что Париж хочет сохранить контакты с Москвой

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила в интервью телеканалу TF1, что Париж желает сохранить контакты с Москвой.

По словам Колонны, в настоящее время контакты между двумя странами продолжаются на всех уровнях.

«Я имела возможность говорить с [министром иностранных дел РФ] Сергеем Лавровым, мы пересекались на международных конференциях, например, на полях G20. Кроме того, у нас есть посол в России», — поделилась Колонна.

Глава МИД Франции пояснила, что дипломатические контакты между двумя странам происходят не всегда просто. Кроме того, они позволяют обмениваться мнениями и передавать запросы.

Ранее в Москве призывали Париж воздержаться от «нагнетания антироссийской истерии». В частности, МИД РФ призвал власти Франции воздержаться от неоколониального подхода при работе в африканском регионе с теми партнерами, с кем французам стоит дружить и сотрудничать.