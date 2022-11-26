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Венгерский министр объяснил зависимость от газа из РФ действиями компаний США и Австрии

Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил компании из США и Австрии в ненадежности

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Marton Dunai/Reuters

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто обвинил американские и австрийские компании в ненадежности из-за их отказа разрабатывать газовое месторождение в Черном море, тем самым подведя Венгрию. Об этом диплом сообщил на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, на шельфе Черного моря у берегов Румынии располагается крупное газовое месторождение, чьи права на эксплуатацию купили американская и австрийская компании, которые на протяжении семи лет заставляли Венгрию рассчитывать на содействие в газовом вопросе.

Министр добавил, что с подрядчиками был подписан контракт на 3 млрд кубометров в год, и компании должны были начать поставки 1 января 2023 года.

«Но они объявили, что это для них невыгодно, и вышли из проекта. Поэтому мы по-прежнему зависим от российского газа», — заключил он, отметив, что данные компании «подвели Венгрию».

Ранее Сийярто обвинил Еврокомиссию в попытке «хитрить» с поставками газа.

В правительстве Венгрии до этого заявили, что не допустят новых санкций ЕС против российского газа.

По словам Сийярто, Венгрия поддерживает диверсификацию источников энергии, но не полный отказ от использования нефти и газа из России.

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