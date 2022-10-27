Премьер Баварии призвал Запад к поставкам оружия Киеву и поиску дипломатического решения конфликта

Премьер Баварии Зедер: поставки западного оружия укрепят переговорные позиции Украины

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Global Look Press

Запад должен продолжать поставлять Украине оборонительные вооружения и одновременно с этим прикладывать усилия к поиску дипломатического решения конфликта в стране, заявил премьер-министр германской земли Бавария Маркус Зедер в интервью газетам медиагруппы Bayern, передает ТАСС.

По его словам, необходимо усилить поставки вооружений, Украина должна быть в таком положении, чтобы иметь возможность вести переговоры с Россией с позиции силы.

Как отметил Зедер, Запад совместно должен подумать, каким может быть политическое решение.

Он уточнил, что на данный момент не видит никакой дипломатической концепции со стороны министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.

Ранее в ФРГ заявили о необходимости согласования поставки танков Украине с США и НАТО.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности Германии принять конференцию по восстановлению Украины в 2024 году.

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