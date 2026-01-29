Размер шрифта
СМИ: Европа может сократить зависимость Украины от разведданных США

FT: Европа сократит зависимость Киева от разведданных США за несколько месяцев
Европейские страны могут существенно уменьшить зависимость от американской разведки в вопросах поддержки Украины в течение нескольких месяцев. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times (FT).

На недавнем саммите лидеры ЕС договорились о «систематическом сокращении зависимости от США в среднесрочной и долгосрочной перспективе». После того как президент США Дональд Трамп временно приостановил обмен разведданными и поставки вооружений, другие союзники Киева усилили собственные ресурсы для помощи.

15 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставляет Украине две трети разведданных, которые использует Киевом в конфликте против России.

По данным испанской газета El Pais, западные эксперты усомнились в словах Макрона о разведданных для Киева. Издание также приводит мнение французского генерала в запасе Жерома Пеллистранди. Бывший военный объяснил, что разведданные сложно измерять количественно, и поэтому ему неясно, что имел в виду Макрон под формулировкой о «двух третях»

Ранее во Франции заявили о желании Макрона воевать с Россией.
 
