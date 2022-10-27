МИД Гондураса вызвал посла США из-за вмешательства в дела республики

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Президент Гондураса Сиомара Кастро поручила министерству иностранных дел республики вызвать посла США в Тегусигальпе Лауру Догу в ведомство, передает Telesur. По информации телеканала, власти страны собираются выразить официальный протест дипломату на фоне ряда ее заявлений, которые расцениваются как вмешательство в дела государства.

«По указанию президента республики министр иностранных дел Энрике Рейна вызывает посла США в Гондурасе в полдень 31 октября, чтобы официально выразить протест против ее вмешательства [во внутренние дела страны]», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в МИД Гондураса эту информацию подтвердили, отметив, что власти государства уже несколько раз предупреждали американского посла относительно ее высказываний в отношении государства и требовали прекращения попыток вмешательства.

Поводом для вызова Догу в министерство иностранных дел Гондураса, по данным Telesur, послужили ее слова о предполагаемом росте случаев «цифрового пиратства» в государстве. При этом посол США отдельно подчеркивала, что подобная ситуация вызывает определенное беспокойство.

Ранее сообщалось, что Гондурас отказался присоединиться к заявлению Организации американских государств (ОАГ) по Украине.

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