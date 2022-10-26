Госсекретарь США Блинкен обсудил с президентом Израиля конфликт на Украине и влияние Ирана

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AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Израиля Ицхак Герцог на встрече в Вашингтоне обсудили украинский конфликт в контексте спецоперации России и влияние Ирана в регионе. Это следует из письменного заявления руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса, передает ТАСС.

Отмечается, что Блинкен и Герцог «обсудили вопросы в сфере безопасности, вызывающие общую обеспокоенность», в том числе спецоперацию РФ на Украине и «вредоносное влияние Ирана» в этом регионе.

Кроме того, стороны затронули тему возможного углубления отношений Израиля и арабских стран. Госсекретарь также выразил «обеспокоенность» США в связи высоким уровнем напряженности и гибелью израильтян и палестинцев на Западном берегу реки Иордан и заявил о необходимости «незамедлительной» деэскалации.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог в рамках работы Атлантического совета в Вашингтоне показал фотографии, якобы доказывающие применение иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине.

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