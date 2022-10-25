В Казахстане завели дело из-за постановочного видео, где русский «убивает» казаха за Крым

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Полиция Казахстана начала расследование дела о постановочном видео, где русский якобы застрелил казаха после вопроса «чей Крым?». Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

На ролике действие происходит, предположительно, в сауне в городе Актау. После небольшого словесного конфликта один из мужчин берет ружье и стреляет в другого. Затем свидетели конфликта кричат, что произошло убийство.

«Установлено, что данное видео не соответствует действительности и является постановочным. Действиям мужчин, создавшим и опубликовавшим посредством сетей коммуникаций данный фейк, будет дана соответствующая правовая оценка. Все лица установлены и доставлены в полицию», — отметили правоохранители.

Ранее посол России в Казахстане Алексей Бородавкин рассказал о «силах», не желающих сближения этой республики с Россией.

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