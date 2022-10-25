Президент Ирана Раиси обвинил США в информационном терроризме

Президент Раиси обвинил США в информационном терроризме и организации беспорядков в Иране

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Iranian Presidency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси обвинил США в совершении «информационного терроризма», передает РИА Новости.

По мнению иранского политика, в Вашингтоне поняли, что санкции уже неэффективны, поэтому начали прибегать в другим методам. Раиси назвал «информационный терроризм» главной бедой.

Он также добавил, что Соединенные Штаты устроили беспорядки в Иране, но просчитались.

Соответствующую речь президент Ирана произнес на генеральной ассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) в Тегеране.

Ранее сообщалось, что Иран обвинил США в лицемерной позиции по ядерной сделке. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что американцы хотят вернуться к соглашению и ничего за это не заплатить.

При этом в Госдепе заявляли, что восстановление ядерной сделки с Ираном вряд ли возможно в ближайшее время.

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