Депутаты Нацсобрания Франции отклонили резолюцию левых о недоверии правительству

Депутаты Национального собрания Франции отклонили вотум недоверия, вынесенный на рассмотрение партией левых, передает ТАСС.

«За принятие резолюции высказались 239 депутата. Таким образом, это предложение не прошло, поскольку для его утверждения необходимо было собрать не менее половины голосов парламентариев (289)», — сказала спикер Нацсобрания Яэль Брон-Пиве.

Ранее коалиция левых партий «Новый народный экологический и социальный союз» и фракция крайне правой партии «Национальное объединение» планируют вынести на голосование вопрос об объявлении вотума недоверия правительству Франции.

Глава фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано заявила, что «каждый второй француз не согласен с использованием статьи 49.3 (статья французской конституции, позволяющая принимать законопроекты без обсуждения и голосования парламента — ред.)», в связи с чем и планируется вынесение вотума недоверия.