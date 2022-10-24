Мишустин уволил замглавы Минтранса Александра Суханова

Александр Суханов освобожден с поста замглавы Минтранса

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mintrans.gov.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра транспорта РФ Александра Суханова. Соответствующее распоряжение опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что Суханов был освобожден от своей должности по собственной просьбе.

Ранее сообщалось, что Александр Суханов, который курировал вопросы транспортной безопасности, намерен уйти в отставку после взрыва на Крымском мосту.

До этого министр национальной обороны Румынии Василе Дынку подал прошение об отставке из-за разногласий с президентом страны Клаусом Йоханнисом.

22 октября в парламенте Черногории проголосовали за увольнение главы МИД Ранко Кривокапича и министра обороны республики Рашко Коневича, которым Россия ранее запретила въезд в страну.

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