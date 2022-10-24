Активисты попытались забетонировать вход в депутатский офис премьера Польши Моравецкого

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Global Look Press

Профсоюзные активисты пытались забетонировать вход в депутатский офис премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Катовицах. Об этом сообщает газета Wyborcza.

В материале уточняется, что полиция прервала действия активистов вскоре после их начала.

По данным газеты, деятели профсоюза «Август 80» на протяжении двух месяцев каждый понедельник пытаются встретиться с Моравецким в его офисе, чтобы обсудить дефицит угля и растущие на него цены.

По словам председателя профсоюза Богуслава Зентека, премьер никогда не бывает в офисе, а в последнее время там даже не появляются его сотрудники. Теперь профсоюзные активисты намерены организовать акцию протеста перед офисом Польской энергетической группы в Варшаве 4 ноября.

Ранее сообщалось, что польские угольные склады опустели, а цены на топливо взлетели в четыре раза из-за введенного властями эмбарго на его поставки из России.

В сентября радиостанция RMF FM передавала, что поляки едут покупать уголь для отопления в Чехию из-за длинных очередей на родине.

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