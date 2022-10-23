В Британии усложнят процедуру по смене пола для детей

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) представила новые жесткие правила по назначению врачами гормональной терапии для детей, желающих сменить пол. Об этом сообщает The Daily Mail.

Новые правила возлагают ответственность за последствия трансгендерного перехода детей на врачей, а не на психологов. Теперь они не должны автоматически «соглашаться» с желанием ребенка «перейти» в противоположный пол, и получат право назначать гормоны, «блокирующие половое созревание», только в рамках исследовательской программы NHS. Сейчас документ вынесен на общественное обсуждение.

При этом в британском обществе раздаются как голоса в поддержку новых правил, так и критически настроенные. К примеру, правозащитная группа Gendered Intelligence считает, что Нацслужба здравоохранения занимается «совершенно ненужной патологизацией социального перехода».

Ранее британская федерация триатлона подтвердила, что для спортсменов старше 12 лет соревнования станут открытыми для выступления трансгендеров.

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