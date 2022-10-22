Новый глава МИД Италии после вступления в должность позвонил украинскому коллеге

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Roberto Monaldo/Global Look Press

Новый глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что первый телефонный разговор после вступления в должность он провел с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Первый телефонный разговор после прибытия в МИД был с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Я подтвердил поддержку Италией Украины в защите свободы и против российского вторжения. Нет мира без справедливости. А справедливость означает независимость Украины», — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера итальянской партии «Братья Италии» Джорджу Мелони с назначением на должность премьер-министра Италии.

Председателя партии «Братья Италии» Джорджу Мелони 22 октября привели к присяге в качестве нового премьер-министра Италии. Вместе с новым премьером к присяге также были приведены 24 министра, из которых шесть женщин, — представители партий «Братья Италии», «Лиги» и «Вперед, Италия».

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