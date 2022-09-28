В Кремле оценили перспективы для бюджета РФ после присоединения ДНР, ЛНР и двух областей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что бюджет страны выдержит нагрузки, которые могут появиться после вхождения в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом он сказал в ходе ежедневного брифинга.

«Бюджет выдержит, является ли это предметом очень серьезной работы — да, является, предстоит серьезная работа», — сказал представитель Кремля.

27 сентября завершился пятый день голосования на референдуме по вопросу вхождения ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Референдумы признаны состоявшимися. На голосовании присутствовали иностранные наблюдатели, в частности из Италии, которые отметили прозрачность выборного процесса.

Ранее сообщалось, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отправляется в Москву для завершения юридической части вхождения ДНР в состав Российской Федерации. Об этом политик сказал после того, как получил от ЦИК ДНР итоговый протокол голосования на референдуме.