Посол России в Китае перейдет в Совет Федерации

Посол России в Китае Андрей Денисов может покинуть этот пост и в сентябре 2022 года стать членом Совета Федерации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что Денисов войдет в сенаторскую тройку врио саратовского губернатора Романа Бусаргина, из которой «экстренно был исключен» экс-глава области Валерий Радаев (он, вероятнее всего, получит мандат от областной Думы). При этом представителем от региона в Совфеде, скорее всего, перестанет быть Сергей Аренин. Все эти перестановки состоятся в случае, если Бусаргин победит на сентябрьских выборах.

Андрей Денисов ранее работал послом в Египте, заместителем министра иностранных дел, постпредом России при ООН. В 2013 году стал послом в Китае.

Ранее сообщалось, что первый губернатор Свердловской области и один из авторов идеи «Уральской республики» Эдурад Россель покинет Совет Федерации после выборов губернатора в сентябре 2022 года.