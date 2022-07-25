Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совбеза Украины Демченко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Руслана Демченко. Это следует из указа Зеленского, опубликованного на сайте президента Украины.

«Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.

Руслан Демченко был советником президента Украины с 2014 по 2020 год.

Он занимал должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны с 16 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сменил глав Службы безопасности Украины (СБУ) в пяти областях страны. До этого Зеленский снял с должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он заявил, что решение связано с многочисленными фактами госизмены сотрудников ведомств.