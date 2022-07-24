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Эрдоган обвинил Грецию в умышленном нарушении Лозаннского мирного договора

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Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что в последнее время Греция умышленно нарушает положения Лозаннского мирного договора. Об этом он заявил в своем послании в связи с 99-й годовщиной подписания данного соглашения, передает агентство Anadolu.

По его словам, Турция, приближаясь к 100-й годовщине создания Турецкой Республики и подписания Лозаннского соглашения, которые будут отмечаться в следующем году, продолжает укреплять собственную позицию в глобальных и региональных вопросах.

Глава государства обратил внимание, что Лозаннский мирный договор позволил расчертить сухопутные границы Турции, гарантировать права турецкого нацменьшинства в Греции, и подтвердить демилитаризованный статус греческих островов близ берегов Турции.

Также он отметил, что Турция за минувшие 99 лет тщательно выполняла свои обязательства в рамках этого договора.

«Однако Греция в последнее время намеренно нарушает положения Лозаннского мирного договора, в частности касающиеся прав турецкого нацменьшинства», — сказал Эрдоган.

Он указал, что Анкара не может смириться с такой ситуацией, которая «противоречит принципам добрососедства и приверженности договоренностям».

Кроме того, Эрдоган заявил о готовности Турции «приложить все усилия для установления прочного мира и стабильности в регионе», а также для обеспечения прав турецкого народа».

Ранее Эрдоган говорил, что премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса для него «больше не существует», поскольку тот, по мнению турецкого лидера, попытался заблокировать продажу истребителей F-16 Турции во время визита в США.

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