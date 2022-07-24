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Handelsblatt: Путин создает новый миропорядок, а Запад беспомощно наблюдает за этим

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Журналист Озан Демирджан в своей статье для немецкого издания Handelsblatt написал о том, что Россия в лице ее президента Владимира Путина активно создает новый миропорядок, пока Запад беспомощно наблюдает за этим, не обладая возможностью загнать страну в международную изоляцию.

Так он оценил недавнюю встречу главы РФ с лидерами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как считает автор, сигнал, исходящий от прошедших переговоров, был однозначным: страны Запада обретают конкурентов и теряют влияние в серьезных геополитических вопросах.

Он также отметил, что Раиси и Эрдоган не отстают от Путина. Так, он указал, что Тегеран в последнее время активно расширяет сеть международных контактов, невзирая на санкции. Анкара же все чаще играет важную роль в переговорах насчет разрешения крупных кризисов. По мнению Демирджана, лидеры западных государств, стали зависимы от тех стран, на которые раньше они не обращали внимания.

«Единство, продемонстрированное в ходе встречи, было нечто большим, чем политическая PR-акция <…> Западу не стоит недооценивать его», — говорится в публикации.

Ранее директор Оксфордского института исследования кризисных ситуаций Оксфорда Марк Алмонд в статье для Daily Mail назвал визит Путина в Тегеран событием с «пугающей перспективой».

Путин, Раиси и Эрдоган 19 июля провели в Тегеране встречу по сирийскому урегулированию. В ходе нее Путин отметил, что Москва, Анкара и Тегеран будут укреплять сотрудничество для окончательной ликвидации очагов терроризма в Сирии и покончат с присутствием там экстремистских группировок.

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