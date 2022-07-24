Сотни украинцев стали белорусами после указа Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о приеме в белорусское гражданство 471 человека, в том числе 463 граждан Украины. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Отмечается, что новыми гражданами республики стали 33 семьи с детьми, 7 из которых — многодетные. Одна из семей воспитывает шестерых несовершеннолетних детей.

По данным «БелТА», всего после поручения Лукашенко о предоставлении гражданства в августе 2021 года, белорусами стали 4228 украинцев. Из них по решению президента гражданство Республики Беларусь было предоставлено 2247 украинцам.

Лукашенко ранее заявил, что Минск признает независимость и суверенитет республик Донбасса, «если это будет нужно». Пока, по его словам, «такой необходимости не было». Лукашенко добавил также, что полностью поддерживает решение России начать специальную операцию на Украине. Белорусский лидер выразил уверенность, что Запад еще в прошлом году намеревался «сломать» Белоруссию, чтобы сейчас стоять у порога Москвы».